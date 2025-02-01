Kayserispor - Trabzonspor 0-0

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso’ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
13. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon’un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Eren’in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca’ya çıkardı. Visca’nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
38. dakikada Visca’nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza’nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.
39. dakikada Malheiro’nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.
İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.
49.dakikada Sikan'ın vuruşunda ofsayt bayrağı kalktı.
52.dakikada sarı kart gören Eren Elmalı, Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü.
54. dakikada Cardoso kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan golü önledi.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut Güneş, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza