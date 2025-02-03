Kayserispor, transfer yasağına neden olan borcu açıkladı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçici bir görev üstlenmediğini, kulübe kalıcı başarılar kazandırmak için burada olduğunu belirten Açıkalın, disiplin cezası ve transfer yasağına dair süreci değerlendirdi.



Açıkalın, "Disiplin cezası ve sonuçlanacak dosyalarla ilgili süreç Haziran ayına kadar tamamlanacak. Transfer tahtasının açılması için gerekli olan tutar 1 milyon 600 bin Euro civarında. Ancak bu rakam toplam borç değil, transfer yasağına engel olan borçtur. Maaşlarla ilgili şimdilik bir sıkıntı öngörmüyoruz. Önceki borçlarla karşılaştırıldığında mevcut borcun daha düşük olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Açıkalın, kulübün eski başkanı Ali Başkan'a da teşekkür ederek, "Burada kalmanın hayırlı olacağını düşündüm ve kalmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.



"TEKNİK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YOK"



Teknik kadroyla ilgili herhangi bir değişiklik düşünmediklerini vurgulayan Başkan Açıkalın, "Şu anda iki önemli maçımız var: Bodrumspor ve Samsunspor maçları. Bu maçları hedefimizden sapmadan atlatmamız gerekiyor. Teknik kadro değişikliğinin doğru olmayacağına inanıyoruz ve hocamızla devam ediyoruz" dedi.