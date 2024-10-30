Kayserispor Türkiye Kupası’nda 3. Lig takımına elendi

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor Türkiye Kupası’nda 3. Lig takımına elendi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türkiye Kupası’nda büyük bir şok yaşadı. 3. Turda Silivrispor’a karşı mücadele eden sarı kırmızılıar, karşılaşmayı 4-2 kaybederek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silivrispor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. TFF 3. Lig ekibi Silivrispor, Kaysersipor'u 4-2 yenerek rakibini turnuva dışına itti.

Silivrispor'a galibiyeti ve turu getiren golleri 37 ve 43. dakikada Mert Aktaş, 66. dakikada Vedat Saygı ve 88. dakikada Emir Hakan Patan kaydetti.

Kayserispor'un golleri ise 32. dakikada penaltıdan Talha Sarıarslan, 59. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.

Son Haberler
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Tornavidalı alacak verecek kavgası
Tornavidalı alacak verecek kavgası