Kayserispor Türkiye Kupası’nda 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silivrispor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. TFF 3. Lig ekibi Silivrispor, Kaysersipor'u 4-2 yenerek rakibini turnuva dışına itti.



Silivrispor'a galibiyeti ve turu getiren golleri 37 ve 43. dakikada Mert Aktaş, 66. dakikada Vedat Saygı ve 88. dakikada Emir Hakan Patan kaydetti.



Kayserispor'un golleri ise 32. dakikada penaltıdan Talha Sarıarslan, 59. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.