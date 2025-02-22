Kayserispor yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi

Kaynak: İHA
Kayserispor yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı.

Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Nurettin Açıkalın başkanlığındaki yönetim kurulunda 3 kişi başkan yardımcısı oldu.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Süleyman Akın başkan yardımcısı, Mehmet Anadut başkan yardımcısı, Murat Ekşi başkan yardımcısı, Samet Sarıoğlu altyapı sorumlusu, Derviş Özçekirdek genel sekreter, Gökhan Gülen protokol, temsil ve ağırlama sorumlusu, Ayhan Gültekin sağlık işleri sorumlusu, Mehmet Saçmacı reklam ve pazarlama sorumlusu, Ali Fidan hukuk işleri sorumlusu, Muzaffer Polat yurt dışı sorumlusu.

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