Kayserispor'a Arnavut forvet

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamaında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan sarı-kırmızılı kulüp yöneticileri, bir yandan da kadroyu güçlendirmek adına görüşmelerini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag takımında forma giyen forvet oyuncu Indrit Tuci ile el sıkıştı.

SÖZ KESİLDİ

Arnavut futbolcu ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılırken, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor forması giymesi için söz kesildi. Transfer yasağının kalkması ile birlikte resmi sözleşmeye imza atılması bekleniyor.