Kayserispor’a PFDK’dan 1.98 Milyon TL ceza kesildi. En büyük cezayı Galatasaray maçında aldı

Süper Lig'in ilk 17 haftasında 16 maça çıkan Kayserispor, 7 maçta PFDK'dan ceza aldı. En büyük ceza, Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle kesildi. Kayserispor'a, bu maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları, tribün kapasitesinin aşılması ve merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle toplam 853 bin 500 TL ceza verildi.

Ayrıca, ligin 2. haftasında oynanan Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 bin TL, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta ise teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 TL ceza kesildi. Kayseri'deki Beşiktaş maçında yine taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL ceza verilirken, Adana Demirspor maçında taraftarların neden olduğu olaylar sonucu 168 bin TL ceza kesildi.

Kayserispor'un Fenerbahçe maçında taraftarların saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmasından dolayı ise 90 bin TL ceza alındı. Ayrıca, Rizespor maçında teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hakeme yönelik hareketlerinden dolayı 58 bin 500 TL ceza uygulandı.