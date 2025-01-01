Kayserispor’a PFDK’dan 1.98 Milyon TL ceza kesildi. En büyük cezayı Galatasaray maçında aldı

Kaynak: İHA
Kayserispor’a PFDK’dan 1.98 Milyon TL ceza kesildi. En büyük cezayı Galatasaray maçında aldı

Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında, çeşitli maçlardaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 7 kez ceza aldı. Toplamda 1 milyon 984 bin 500 TL para cezası kesildi.

Süper Lig'in ilk 17 haftasında 16 maça çıkan Kayserispor, 7 maçta PFDK'dan ceza aldı. En büyük ceza, Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle kesildi. Kayserispor'a, bu maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları, tribün kapasitesinin aşılması ve merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle toplam 853 bin 500 TL ceza verildi.

2-001.jpg

Ayrıca, ligin 2. haftasında oynanan Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 bin TL, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta ise teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 TL ceza kesildi. Kayseri'deki Beşiktaş maçında yine taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL ceza verilirken, Adana Demirspor maçında taraftarların neden olduğu olaylar sonucu 168 bin TL ceza kesildi.

1-001.jpg

Kayserispor'un Fenerbahçe maçında taraftarların saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmasından dolayı ise 90 bin TL ceza alındı. Ayrıca, Rizespor maçında teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hakeme yönelik hareketlerinden dolayı 58 bin 500 TL ceza uygulandı.

Son Haberler
ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme
ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlıyor
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı konuk edecek
Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı
Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı