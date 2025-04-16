Kayserispor'a Sergej Jakirov dokunuşu

Kaynak: İHA
Kayserispor'a Sergej Jakirov dokunuşu

Kayserispor, Bosna-Hersekli teknik direktörü Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 10 maçta hanesine 20 puan yazdırdı

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 20 puan topladı. Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic, çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

JAKIROVİC İLE MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor 0

Kayserispor:3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü