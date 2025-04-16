Kayserispor'a Sergej Jakirov dokunuşu

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 20 puan topladı. Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic, çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

JAKIROVİC İLE MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor 0

Kayserispor:3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0