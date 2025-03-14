Kayserispor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı

Kaynak: İHA
Kayserispor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek. Majid Hosseini ise ilk 11'de sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı.

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic nezaretinde çalışan ve Gaziantep'e giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım yarın oynanacak Gaziantep maçında takımındaki yerini alamayacak.Teknik Direktör Jakirovic, stoper mevkiinde Attamah'ın yanında Majid Hosseini'ye forma verecek.

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