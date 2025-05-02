Kayserispor'da Alanyaspor maçı öncesi üç önemli eksik

Kaynak: İHA
Kayserispor'da Alanyaspor maçı öncesi üç önemli eksik

Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Bir futbolcunun durumu ise bugün belli olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da sakatlığı bulunan Dimitrios Kolovetsios ile Stephane Bahoken ile sarı kart cezalısı Duckens Nazon takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunmasına rağmen düz koşulara başlayan Julian Jeanvier'in durumu ise bugün yapılacak antrenman sonrası belli olacak.

FORVETTE İKİ EKSİK

Forvet hakkında iki oyuncusundan yoksun deplasmana gidecek olan Kayserispor'da yarınki maçta Talha Sarıarslan gol bölgesinde oynayacak. Stoper mevkiinde yine Hosseini ile Attamah görev üstlenecek.

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