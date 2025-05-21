Kayserispor'da Bilal Bayazit Bodrumspor maçında yok

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Bilal Bayazit Bodrumspor maçında yok

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, sarı kart cezalısı olduğu için Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazit cezalı duruma düştü. Ligin 36. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve ligin 37. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan Bilal Bayazit, bu sezon yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çekti.

SON KEZ TARAFTARININ ÖNÜNDE

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon son kez taraftarı önüne çıkacak. Geride kalan 36 haftada 44 puan toplayarak ligde kalmayı başaran Kayserispor, son iç saha maçında Bodrumspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor ile Bodrumspor arasındaki müsabakanın 25 Mayıs Pazar günü oynanacağını açıkladı. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kümede kalma adına Bodrumspor ile çekişen Alanyaspor'un maçı da aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki müsabaka da 25 Mayıs Pazar günü oynanacak ve bu maç da aynı saatte başlayacak.

Kayserispor, geride kalan 36 haftada 17 iç saha maçına çıktı. 8 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 5 kez de mağlup oldu. 27 gol atıp kalesinde 25 gol gören Kayserispor, iç sahada 28 puan topladı.

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