Kayserispor’da Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz

Kaynak: AA
Kayserispor’da Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz

Milli ara sonrası Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor’da büyük kriz çıktı. Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, kadrodaki 4 stoperin 3’ünü oynatamayacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı son 4 maçta aldığı 8 puanla moral buldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.

STOPER KRİZİ ÇIKTI

Lige verilen aradan sonra zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Dört orijinal stoperimizden 3'ü bu hafta olmayacak. Şimdi yine farklı mevkide başka bir oyuncuyu değerlendireceğiz. Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir kadroya sahip. Ancak benim ve ekibimin lügatinde baştan kaybetmek yok. Biz Fenerbahçe karşılaşmasına da iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Bununla ilgili de kafamda bir iki strateji var. Onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Rakibimizi zaten iyi analiz ediyoruz. Sonuçta ben onları, göreve gelmeden önce de maçlarına gidip analiz etmiştim. Şimdi oyuncularımızla birlikte bu strateji ve kurguyu sahaya yansıtabilirsek, bu dört maçta aldığımız iyi sonuçları Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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