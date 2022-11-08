﻿Kayserispor'da iki imza

Kayserispor, futbolcu Ramazan Civelek'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.