8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayserispor'da iki imza

Kayserispor iç transferde iki futbolcusunun sözleşmesini uzattı

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 20:07
Takip Et

Kayserispor'da imza günü

Kayserispor'da iki imza
+
Aa
-

Kayserispor, futbolcu Ramazan Civelek'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
5
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
7
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿Kayserispor'da iki imza
﻿Kayserispor'da iki imza
﻿Kayserispor'da iki imza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.