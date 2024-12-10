Kayserispor'da Jeanvier heyecanı! 1 ay sonra sahalara geri döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayserispor'da Jeanvier heyecanı! 1 ay sonra sahalara geri döndü

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Julian Jeanvier, yeşil sahalara döndü.

Julian Jeanvier, 1 ay aradan sonra tekrar Kayserispor forması giydi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Julian Jeanvier, yeşil sahalara döndü. Gine asıllı Fransız futbolcu, Alanyaspor maçında aldığı süre ile yeniden formasına kavuştu. Bu sezon Kayserispor formasını sadece 6 maçta giyebilen ve 410 dakika sahada kalan Julian Jeanvier, 2 Kasım 2024'teki Adana Demirspor maçında oynamış, sonrasında sakatlığından dolayı görev alamamıştı.

Jeanvier, Alanyaspor maçının 87. dakikasında Cardoso'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Kayserispor'da Jeanvier heyecanı! 1 ay sonra sahalara geri döndü

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