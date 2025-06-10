Kayserispor'da loca yenileme dönemi başladı

Kaynak: İHA
Kayserispor'da loca yenileme dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, yeni sezonda geçerli olacak locaların yenilenmesi için duyuru yaptı. Loca yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek.

Kayserispor Kulübü, locaların yenilenme işleminin başladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 futbol sezonunda kullanılabilecek locaların yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek. Doğu ve Batı bloklarda bulunan 51 locanın mevcut sahipleri 23 Haziran'a kadar yenileme işlemi gerçekleştirmezse, sarı-kırmızılı kulüp tarafından boşa çıkacak localar satışa çıkarılacak.

Doğu tribününde bulunan 26 loca 1 milyon TL ile 1,5 Milyon TL arasında yenilenebilecek. Batı tribününde bulunan 25 loca ise 1 milyon 750 bin TL ile 3 milyon TL arasında yenilenecek.

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