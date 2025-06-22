Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi başladı

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Gisdol, Kayserispor'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Takımla gelecek hafta buluşacağını ifade eden Gisdol, sabırsızlandığını ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Kayserispor'da 2 sezon boyunca görev alacağını anlatan Gisdol, "Bu sezon ve bundan sonraki sezonda üst seviyede olacak bir takıma geldim. Taraftarımızın stada geldiğinde mutlu olacağı, takımın performansından keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. İlk intibam, tesislere geldiğim zaman, tesislerin seviyesinin çok üst seviyede olduğuydu. Önümüzdeki sezon iyi bir takımla ligde mücadele edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜM KALBİMİZLE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Haftaya hazırlıklara başlayacaklarını belirten Gisdol, yüksek motivasyonla, en iyi şekilde hazırlık kampını geçireceklerini dile getirdi.

Yönetimle kuvvetli bir bağ kurduklarını vurgulayan Gisdol, "Çok kuvvetli bir iletişim ve bağ kurduk. Şimdiden bunu hissedebiliyorum. Tabii ki bu bağ, bu iletişimi aynı şekilde şehirle de kurmamız gerekiyor. Benim için tüm şehirle iyi bir bağlantı kurmak çok önemli. Tüm kalbinizle elinizden gelenin en iyisini yaparsanız ki biz bunu yapacağız. Her antrenmanda, her anlamda bunu yaptığımız zaman şehirle de birlikte başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ENTERESAN BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Bir basın mensubunun, "Takımı, futbolcuları daha önce tanıyor muydunuz? Kayserispor'u hedeflediği yere nasıl ulaştırmaya çalışacaksınız?" sorusu üzerine Gisdol, şöyle konuştu:

"Geçen sene Süper Lig'i Almanya'da evimden takip ettim ve aynı zamanda bazı maçları Türkiye'de izledim. Takımla alakalı büyük bir analiz yaptım. Bu tabii benim fikrim, inancım, çok enteresan bir takıma sahibiz. İlginç bir takıma sahibiz. Çok fazla potansiyele sahip oyuncularımız var. Şimdi Türkiye'den ya da yurt dışından bu oyuncu grubuna en mükemmel şekilde oturacak oyuncuları bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Şu an önümüzdeki sezon hedefleriyle ilgili konuşmak için çok erken. Çünkü şu an itibarıyla elimizde nasıl bir kadronun, bir takımın olduğunu bilmiyoruz. Ama bir Alman olarak kimseye çok büyük sözler vermek istemiyorum. Buradaki herkes gibi biz de büyük hayaller kuruyoruz. Öncelikli olarak sıkı çalışma, analiz ve bunları yaptıktan sonra, bu özveriyi gösterdikten sonra neticelerin de yanında geleceğini biliyoruz. Bu da benim çalışmayı sevdiğim yol."

"Sizi Kayserispor'a getiren en önemli sebep ne oldu?" sorusu üzerine ise Gisdol, takımın temellerinin kuvvetli ve tesislerin de güzel bir yapıda olduğunu kaydetti.