Kayserispor’da Nurettin Açıkalın dönemi devam ediyor

Süper Ligi ekibi Kayserispor’da başkan Ali Çamlı’nın istifa etmesinin ardından göreve gelen Nurettin Açıkalın, bugün yapılan olağanüstü genel kurulda, başkanlığa yeniden aday oldu. Tek adaylı girilen seçimde Açıkalın, yeniden başkan seçildi. Açıkalın'ın yönetim listesinde Rıza Erkut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan Gültekin ve Muzaffer Polat yer aldı.

NURETTİN AÇIKALIN: KAYSERİSPOR BÜYÜK LOKMADIR YUTAMAZSINIZ

Genel Kurulda konuşma yapan başkan Nurettin Açıkalın, "Kayserispor için 59 yıl önce atılan temelleri bugün güçlendirme günüdür. Kulübümüzün uzun süre Süper Ligi domine ettiği günlere geri dönmesini ve zedelenen kurumsal kimliğinin yeniden sağlanması için gereken adımları atmayı başladık. 1966 yılında temelleri atılan Kayserisporumuz için atılan temelleri bugün güçlendirme günüdür. Bugün Kayserispor'un dimdik ayakta kalmasını istiyorsak öncelikle şehrimizin her dinamiğinin Kayserispor’a sahip çıkması gerekiyor. Bu şehrin birlik ve beraberliği son günlerde belli oluyor ki dışarıda rahatsızlık vermiş. Bu birlik ve beraberliği geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Konyaspor Kulübünün kendileri ile oynadığı maçın tekrar edilmesi çağrısına değinen Açıkalın, "Son günlerde yakından ilgilendiğimiz ve asaletimizden sustuğumuz bazı konular dün akşamki açıklamalarla tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum. Kayserispor-Konyaspor maçında hem oyun hem de skor anlamında Kayseri bileğinin hakkıyla anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor’un sinir uçları ile oynamasın. Kayserispor şanlı şerefli tarihinde olduğu gibi bugünde yoluna anlının akıyla devam etmektedir. Kayserispor büyük lokmadır yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler Kayserispor’un geçmişte oynadığı maçları izlesinler. Buna da geçen sene oynanan Kayserispor – Konyaspor maçı ile başlayabilir. Kayserispor camiasına seslenmek istiyorum. Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bize bir şey olmaz. Güzel günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Bu forma bu şehrin bayrağıdır. Bu bayrak düşmez. Bu bayrağa sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.