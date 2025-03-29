Kayserispor'da Talha ve Karimi ilk gollerini attı

Kayserispor'da Talha Sarıarslan ve Ali Karimi, bu sezon ilk kez gol atan isimler oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin morali yaşanırken, Talha Sarıarslan ile Ali Karimi'nin gol atıyor olmasına da sevinci katladı.

Kayserispor'un 21 yaşındaki oyuncusu Talha, Hatayspor maçında attığı golle siftah yaptı. Karşılaşmaya yedek olarak başlayan ve 81.dakikada Gökhan Sazdağı'nın yerine oyuna dahil olan Talha Sarıaslan, 89.dakika topu ağlara gönderdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Talha Sarıaslan, bu sezon 11 maçta süre alırken ve ilk golünü Hatayspor'a attı.

Öte yandan Ali Karimi de, bu sezonki ilk golünü Hatayspor ağlarına bıraktı. 5 golün atıldığı maça ilk onbirde başlayan ve dakikalar henüz 2'yi gösterirken topu filelerle buluşturan Ali Karimi, müsabaka boyunca da sergilediği performans ile takdir topladı.