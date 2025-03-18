Kayserispor’da tek hedef kümede kalmak

Kaynak: İHA
Kayserispor’da tek hedef kümede kalmak

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın takımın son durumu hakkında konuştu. Açıkalın, önümüzdeki maçları kazanarak kümede kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Gaziantep deplasmanında takımının iyi oynadığını ancak gol atamayınca galip gelemediklerini söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, "Bazen olmayınca olmuyor. Galip gelmek adına pozisyonları bulduk Ama golü atamadık ve yenildik" dedi.

Kayserispor'un çok önemli maçları olduğunun altını çizen Başkan Nurettin Açıkalın, "Rakiplerimizin durumuna değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Biz kazandığımız sürece hiç sıkıntı görmüyorum. Kümede kalan takımlar arasında oluruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle iç sahada oynayacağımız 5 final maçı var. Bunları kazandığımız zaman sıkıntı olmaz" diye konuştu.

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