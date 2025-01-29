Kayserispor’da üst düze istifa: Resmen açıkladılar

Kaynak: İHA
Kayserispor’da üst düze istifa: Resmen açıkladılar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da üst düzey istifa yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Sportif Direktör Murat Duman ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, sportif direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

2021 yılından bugüne kadar sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör olarak görev yapan Murat Duman'ın ayrılığına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Ocak 2021 tarihinde Kayserispor'umuzda sportif direktörlük görevine başlayıp, zor şartlarda özveri ve fedakarlıkla geçen yıl sonuna kadar görev alan Murat Duman hocamız, 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen yine fedakârlık göstererek sözleşmesini Kayserispor'umuz lehine karşılıklı olarak fesh etmiştir. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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