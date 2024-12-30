Kayserispor’da yeni yönetim belirlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor’da yeni yönetim belirlendi

Kayserispor’da Ali Çamlı’nın Başkanlık görevinden istifa etmesi sonrası yeni yönetim belli oldu. Yapılan açıklamada yeni başkanın Nurettin Açıkalın olduğu bildirildi.

Bellona Kayserispor Yönetim Kurulu, Ali Çamlı'nın istifasının ardından bir araya geldi ve yeni başkanı belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanın Nurettin Açıkalın olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Nurettin Açıkalın, Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz.

Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz" ifadelerine yer verildi.

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