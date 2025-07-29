Kayserispor'dan Beşiktaş maçına '38' sürprizi!

Kaynak: DHA
Kayserispor'dan Beşiktaş maçına '38' sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Sarı-kırmızılıların, ev sahibi tribünlerin bilet ücretini şehrin plakası olan 38 sayısına yuvarlaması dikkat çekti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 10 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri 1 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak.

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Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri 2 bin 838 lira ile 5 bin 838 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 689 TL'den satışa sunulacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlikte güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı! Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor. Bellona Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 1 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak” denildi.

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