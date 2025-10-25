Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da, Başkan Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı. Açıkalın, yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.

İşte o açıklama;

"TFF YETKİLİLERİNE SESLENİYORUM"

"Karagümrük maçında verilmeyen golümüzden; aleyhimize çalınan, lehimize çalınmayan ve verilemeyen kırmızı kartlardan tutun tüm kararları aleyhimize verme isteği içerisinde bulunan bir hakem kadrosu ile karşı karşıya kaldık. Buradan MHK başta olmak üzere tüm TFF yetkililerine sesleniyorum. Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz. Bir Anadolu kulübü ve Kayserispor camiası olarak zor şartlar altında mücadele ederken, emeğimizin göz göre göre zayi edilmesine de müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."

"KAYSERİSPOR HİÇBİR ZULME BOYUN EĞMEYECEKTİR"

"Kayserispor şanlı mazisi ve onurlu duruşu ile hiçbir zaman mazeretlerin arkasına saklanan bir kulüp olmamıştır. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum ki; hiçbir zulme ve çirkinliğe, şanlı tarihi boyunca boyun eğmemiştir ve sonucu ne olursa olsun eğmeyecektir. Sadece bu maç özelinde değil, lig maratonu boyunca hak ve menfaatlerimizin gasp edilmemesi konusunda tüm yetkilileri ciddi bir şekilde göreve davet ediyorum. Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tüm futbol kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."