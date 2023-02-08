8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut'la sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş Kulübü'ne tepki gösterdi

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:50
Takip Et

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi
+
Aa
-

Beşiktaş Kulübü, Kayserisporlu Onur Bulut'la 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklamıştı. 

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş Kulübü'ne tepki gösterdi.

Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri'de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ayla Onur
8.02.2023 21:59
Herkes aynı noktada aynı fikirde birleşiyor Allah yardım etsin konumuz bu değil konu soğuk ve deprem  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
2
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
5
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
7
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.