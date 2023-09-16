Kayserispor'dan Sumudica'ya hoşgeldin hediyesi. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Gaziantep FK'yi evinde konuk etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Kayserispor, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'u çalıştıran Recep Çınar ile anlaşmasının ardından Çınar, ilk resmi maçına da çıkmış oldu.

Maça etkili başlayan taraf Kayserispor oldu ve golü de buldular.

5. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan içeri çevirdiği toptan Uzodimma'ya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Thiam, kalecinin soluna vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Kayserispor, bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

12. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Uzodimma'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasında Ramazan Civelek kafayı vursa da top auta çıktı.

29. dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Furkan'ın ortasına ters vuruş yapan Attamah son anda topu kale ağzından kornere çeldi.

44. dakikada yine Gaziantep Fk etkili geldi.

Ceza yayı önünde topla buluşan Draguş, önünden koşu yapan Maxim'e pasını aktardı. Sol ayağ ile kalenin çaprazından vuruşunu yapsa da kaleciyi geçemedi.

İlk yarı Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. 56. dakikada Maxim'in penaltı noktası yakınından kullandığı serbest vuruşta Furkan dönen topu tamamlayamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada konuk ekip yüklenmeye devam ediyordu.

Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç, pasını Maxim'e aktardı. Rumen oyuncu kaleciyi çalımlasa da topu dışarı vurdu.

Bu kez de ev sahibi Kayserispor etkili geldi.

69. dakikada rakip yarı alanında topu kazanan Mane, Thiam'ın koşu yoluna doğru pasını çok iyi aktardı. Sağ ayağı ile vuruşunu yapan Thiam, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

Oyun Kayserispor'un lehine döndü. 78. dakikada Orta sahada Thiam'dan pası alan Kemen, ceza sahasına kadar ilerledi. Topu sağına çekip sağ ayağı ile plase vuran Kemen, golü az farkla kaçırdı.

89. dakikada Thiam, Kayserispor adına fişi çeken golü kaydetti.

Savunmadan atılan uzun pasta Talha, topu kafayla Thiam'a indirdi. Bir anda top ile kendisini ceza sahası içinde bulan Thiam, kaleciyi mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı.

Bu gol maçın skorunu tayin etti ve Kayserispor, Gaziantep'i yine puansız bıraktı.