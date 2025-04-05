Kayserisporlu Bahoken 5. gol sevincini yaşadı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forvet oyuncusu Stephane Bahoken 5. golünü attı.

SÜPER LİG'DE 5. GOL

Ligin 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ve Stephane Bahoken attığı goller ile takımına 3 puanı getiren isimler oldu. Maçın 52. dakikasında takımının ikinci golünü atan 33 yaşındaki futbolcu, kendisinin 5. golünü kaydetti. Kamerunlu futbolcu daha önce Galatasaray, Bodrumspor, Başakşehir ve Hatayspor maçlarında da gol atmıştı.