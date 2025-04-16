Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu

Kaynak: İHA
Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu

Kayserispor’un Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncusu Bahoken ameliyat oldu. Golcü oyuncunun aşil tendonunda tam yırtılma tespit edilmişti.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Stephane Cedric Bahoken’in yapılan değerlendirmeler sonucunda sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edilmiş olup, 15 Nisan 2025 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat olmuştur. Sporcumuzun rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

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