Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayserisporlu golcü İran'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, golcü oyuncusu Nazon'u İran ekibine sattı.

Kayserispor Haitili golcüsü Duckens Nazon, 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında İran ekibi Esteglal FC'ye transfer oldu.

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Nazon veda mesajı paylaştı. 31 yaşındaki santrfor mesajında, “Kalbimin derinliklerinden Kayserispor’a teşekkürler. Her zaman gösterdiğiniz destek için teşekkürler Kapalıkale. Sizi seviyorum. Tüm personel ve yönetim kuruluna sevgiler Umarım bu karar gelecek için kulübüme yardımcı olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

