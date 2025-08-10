Kayserisporlu golcü İran'a gitti

Kayserispor Haitili golcüsü Duckens Nazon, 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında İran ekibi Esteglal FC'ye transfer oldu.

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Nazon veda mesajı paylaştı. 31 yaşındaki santrfor mesajında, “Kalbimin derinliklerinden Kayserispor’a teşekkürler. Her zaman gösterdiğiniz destek için teşekkürler Kapalıkale. Sizi seviyorum. Tüm personel ve yönetim kuruluna sevgiler Umarım bu karar gelecek için kulübüme yardımcı olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.