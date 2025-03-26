Kayserisporlu Miguel Cardoso'dan Mourinho itirafı

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Kayserisporlu Miguel Cardoso'dan Mourinho itirafı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Jose Mourinho'nun çalıştırmak istediği takımı açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarında forma giyen Miguel Cardoso vatandaşı Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında önemli bir bilgi verdi. Cardoso Fenerbahçe antrenörünün Portekiz Milli Takımında görev almak istediği söyledi.

"PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR"

Miguel Cardoso, "Mourinho her zaman Portekiz milli takımı teknik direktörü olmayı istediğini söylüyor. Şu anda Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez. Uluslar Ligi'nde yarı finale çıktılar. Yakın dönemde ne olur bilmiyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var ama bir gün mutlaka Portekiz'in teknik direktörü olmayı istediğini biliyorum. Bunu zaten söylüyor" ifadelerini kullandı.

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