A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
ONUR GÖREV BEKLEYECEK
Kayserisporlu Onur Bulut ilk kez a milli takım forması giymek için teknik direktör Stefan Kuntz'tan görev bekleyecek.
A Milli Takım, gruptaki 5. maçını Lüksemburg ile 22 eylül perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.
Türkiye 6. ve son karşılaşmasında Faroe Adaları'na 25 eylül pazar günü konuk olacak.
Milliler, gruptaki 4 maçını da kazandı ve 2. sıradaki Lüksemburg'un 5 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Milliler rakibiyle berabere kalması halinde bile B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
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