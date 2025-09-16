Kayserisporlu yönetici 4. kez kırmızı kart gördü

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci kez aynı hatayı yaptı.

1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.