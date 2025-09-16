Kayserisporlu yönetici 4. kez kırmızı kart gördü

Kaynak: İHA
Kayserisporlu yönetici 4. kez kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, bu yıl içinde 4. kez kırmızı kart gördü.

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci kez aynı hatayı yaptı.

1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

Son Haberler
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu