Kayserispor'u taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Havada korku dolu anlar

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor kafilesi İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Sarı-Kırmızılı kafileyi taşıyan uçağa kalkış sırasında yıldırım isabet etti. Futbolcular korku dolu anlar yaşarken, pilotlar ani bir kararla uçağı Kayseri'ye geri döndürdü.

Sorunsuz bir iniş yapan uçakta bulunan herkesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da konu ile ilgili açıklama yaptı.

Koç, "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.