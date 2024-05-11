Kayserispor'u taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Havada korku dolu anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor'u taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Havada korku dolu anlar
Kayserispor kafilesini Fenerbahçe maçı için İstanbul'a getirecek uçağa havada 2 kez yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye geri döndü.

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor kafilesi İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Sarı-Kırmızılı kafileyi taşıyan uçağa kalkış sırasında yıldırım isabet etti. Futbolcular korku dolu anlar yaşarken, pilotlar ani bir kararla uçağı Kayseri'ye geri döndürdü.

Sorunsuz bir iniş yapan uçakta bulunan herkesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da konu ile ilgili açıklama yaptı.

Koç, "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-05-11-at-19-25-07.jpeg

İlgili Haberler
Ali Koç hangi sözüyle ikna etti? Sadettin Saran neden geri adım attığını açıkladı
Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı
1. Lig'e dramatik veda. Averajla küme düştüler
Göztepe başaramadı
19 yaşındaki Türk yıldız Almanya'yı salladı. Şov yaptı takımını ligde tuttu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik ayaklanması. Yaptığı açıklama taraftarı çileden çıkardı
Son Haberler
Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı Video
Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı
ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı Dünya
ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı
Hepsi kaybetti sadece o kazandırdı Gündem
Hepsi kaybetti sadece o kazandırdı
Kırmızı Kedi kitaplarına sansür. Gerekçesi fıkra gibi Gündem
Kırmızı Kedi kitaplarına sansür. Gerekçesi fıkra gibi
Ali Koç hangi sözüyle ikna etti? Sadettin Saran neden geri adım attığını açıkladı Spor
Ali Koç hangi sözüyle ikna etti? Sadettin Saran neden geri adım attığını açıkladı
Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı Spor
Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı