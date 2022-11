Kayserisporlu oyuncu Onur Bulut'tan flaş Galatasaray itirafı

Bulut; transfer dedikoduları, Trabzonspor, Galatasaray, A Milli Takım, oynadığı mevki, Adana Demirspor maçı geri dönüşü ve birçok konu hakkında konuştu.

''ÇAĞDAŞ HOCA VE EKİBİ MÜTHİŞ İŞLER YAPIYOR''

Genel performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Performansımın üstüne her zaman katabilirim. Ne kadar çıkabilirsem o kadar çıkmaya çalışacağım. Çağdaş Hoca ve ekibi müthiş işler yapıyor.

Antrenman, maç hazırlığı, oyun disiplini, oynattığı futbol olsun çok iyi şeyler takıma kattı. Takımın kalitesi zaten belliydi. Bunu ara ara gösteriyorduk, ara ara kaybediyorduk. Şu an böyle bir seviyeye geldik. Takımın kalitesinin üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Çağdaş Hoca'mızın da payı çok büyük" dedi.

''MİLLİ TAKIMI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''

A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Çok mutluydum çağrıldığım için. Gerçekten insan bekliyor ama bir anlamda olabilir mi, olmayacak mı diye düşünüyor insan. Ben her zaman yüzde yüzümü veririm. Hak ettiğimi de düşünüyorum. İlk maçım olmadı ama önümüzdeki maçlar olabilir. Çalışmaya devam, nasipse olur. Hakkımızı kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

''HER POZİSYONDA OYNAMIŞIMDIR''

Oynadığı mevki ile alakalı açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Defansif orta saha oynuyorum. Her pozsiyonu oynamışımdır diyebilirim. 6 numara, sol açık, stoper, 10 numara... Kaleci ondan önceki sene az kalsın oluyordu. Kırmızı kart yemiştik ama diğer arkadaşımız geçmek istedi kaleye. Geçen maç sağ bek başladım, daha sonra stopere çekti hoca. Hemen hemen her pozisyon oynadım. 2 pozisyon açık kaldı sadece" ifadelerini kullandı.

''GERİ DÖNÜŞLERİ YAPABİLİYORUZ''

2-2 biten Adana Demirspor maçı geri dönüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Bulut, "Geri dönüşleri yapabiliyoruz. Maça iyi başlamadık. İlk yarıda baya çok top kaybettik. 2. yarı bunları yapmadık, sabırlı oynadık. Adana Demirspor'u arkaya kitlemeye çalıştık. İkinci topları kazanmaya başladık. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu.

Adana Demirspor çok kaliteli bir takım ve çok pozisyona girdi. Ben bu maçtan çok keyif aldım. Sadece geri döndüğümüzden dolayı değil hem onlar hem de biz atak yaptık. Maçın içerisinde bile o keyfi hissettim" diye konuştu.

''HERKES BİRBİRİNİN AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR''

Açıklamalarına devam eden Bulut, "Takımda geçen seneden beri transfer yasağı var, dolayısıyla herkes birbirini çok iyi tanıyor, kalitesini, karakterini biliyor. Bir takım olduğumuz çok belli oluyor. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Keyifli bir ortamımız var" dedi.

''GALATASARAY İLE İLGİLİ BİLGİ GELMİŞTİ''

Transfer dedikoduları hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Olabilir. Bu yaz nasip değildi. Belki önümüzdeki yaz veya başka transfer dönemleri olabilir. Hiç belli olmaz. Daha önce Galatasaray ile ilgili bilgi bana gelmişti ama transfer işleriyle ben ilgilenmiyorum. Ben futbolumu oynarım. Ona da ben baksam menajere de ihtiyacım olmaz. Ben futbolumu oynar gerisini onlara bakarım" açıklamasını yaptı.

''TRABZONSPOR İLE İLGİLİ HİÇ HABERİM YOK''

Trabzonspor'un kendisini devre arası transfer etmek istemesiyle ilgili iddialara da yanıt veren Bulut, "Trabzonspor ile ilgili hiç haberim yok. Trabzon haberleri zaten geçen seneden beri vardı. Baya duydum ama şu ana kadar Kayserispor'a teklif bulunmadılar galiba, öyle aldım haberi. Hayırlısı, ben futboluma bakıyorum. Kayserispor'un vereceği karara göre ben de kararımı veririm" şeklinde konuştu.