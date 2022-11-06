﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın iyi ve kaliteli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gaziantep FK de çok iyi bir takım. Onlar da özellikle topu havaya kaldırdıklarında karambolden bize zorluk çıkardılar. Bunu biliyorduk. Benim uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi. Golü beklemediğimiz yerden Furkan'dan yedik ama onun dışında oyuncularım iyi savaştılar. Sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık ama sonuçta maçı bitirmesini bildik. Sonradan oyuna giren oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok önemli katkı verdiler. Bu maç bizim için her haftaki bir kırılma eşiği gibi. Alınan diğer sonuçlarla beraber ilk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ayrıca bugün kazandıktan sonra ilk 5 ya da 6'ya girebileceğimiz konusu bizim bu hafta oyuncularla beraber motivasyon kaynağımızdı."

Atan, taraftarlarına teşekkür ederek, "Buraya kadar gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, müthiş bir destek verdiler. Onları buradan mutlu gönderebilmek bizim için çok önemli. Haftaya müthiş bir Anadolu derbisi olacak. Ben artık o stadı doldurmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.