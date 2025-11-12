Üçüncü hafta geride kalırken üç maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ligin dördüncü haftasında ise zorlu bir deplasman sınavı onları bekliyor. Genç Ülküm Spor Kulübü karşısında oynanacak mücadele.

Takımın sezon öncesi transfer bombalarından biri olan 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Kafayat Atoke Başhıru, adeta gol yağmuruyla taraftarları mest ediyor.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği üç karşılaşmada tam 9 kez fileleri havalandıran genç yıldız, ekibin skor yükünü sırtlayan en etkili isim olarak öne çıkıyor.

Atoke Başhıru'nun gol dağılımı şöyle: İlk haftada Hatay Defne 1994 Spor Kulübü karşısında 5 gol, ikinci haftada Adana İdman Yurdu Spor Kulübü filelerine 2 gol ve üçüncü haftada Şırnak Kadın Futbol Kulübü'ne karşı da 2 gol.

Sadece gol sayısıyla değil, sahadaki enerjisi ve bitiriciliğiyle de alkış toplayan Nijeryalı forvet, iddialı bir hedef koydu önüne.

Sezon sonunda gol krallığı tacını giymek isteyen Atoke Başhıru, "Attığı 9 golün yanı sıra performansı ile takdir toplayan Nijeryalı golcü sezon sonu gol kralı olmak istiyor" diyerek motivasyonunu dile getirdi.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, bu ivmeyle lig maratonunda iddiasını güçlendirmeye kararlı görünüyor.