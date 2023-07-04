Kayserispor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor, Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

Kayserispor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine satışları 10 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacaktır”

Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:
Güney Alt (Tüm Bloklar): 1.400 TL
Doğu Üst (Tüm Bloklar): 2.000 TL
Doğu Alt (A-B-F-G): 2.500 TL
Doğu Alt (C-E): 3.000 TL
Doğu Alt (D): 3.500 TL
Batı Alt (B-F): 3.500 TL
Batı Alt (C): 4.000 TL
Batı Alt (D): 5.000 TL
Batı Balkon (B-F) 5.000 TL
Batı Balkon (C-E): 6.000 TL
Batı Balkon (D): 8.000 TL

aw927417-02.jpg

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu Siyaset
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu Magazin
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi Magazin
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı Spor
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme Sağlık
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme