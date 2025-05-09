Kayserispor'un ligde kalmasını için kazanması gereken maç!

Kaynak: İHA
Kayserispor'un ligde kalmasını için kazanması gereken maç!

Kayserispor; bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçını kazandığı takdirde matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'de mücadele veren ve bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, hedefe ulaşmak üzere.

LİGDE KALMAK İÇİN ÜÇ PUAN ŞART

Sarı kırmızılılar; bu hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantilemiş olacak. 32 maçta hanesine 41 puan yazdıran Kayserispor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala küme düşme potası içerisinde bulunan Sivasspor ve Bodrumspor ile arasında 10 puanlık farka sahip.

Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki maç 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu
Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı