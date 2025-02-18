Kayseri’ye kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kaynak: İHA
Kayseri’ye kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Bugün (Salı) akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların; Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Kayseri Merkez, Kuzey ve Doğu ilçelerinde (Sarıoğlan, Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Felahiye) zaman zaman kuvvetli (10-20 cm) olmak üzere kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Uyarıda ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, çığ, kar savrulması, çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kayseri’ye kuvvetli kar yağışı uyarısı

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