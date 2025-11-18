1991 yılında kurulan ve temel misyonu sürdürülebilir enerji sistemine geçişi desteklemek amacıyla yenilikçi teknolojiler ve insan kaynakları geliştirmek olan EUREC’e katılan KAYÜ, yenilenebilir enerji alanındaki bilimsel çalışmalarını küresel platforma taşıyan stratejik bir adım attı.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI VE KATKILAR

Bu üyelik sayesinde KAYÜ, EUREC ile geniş bir alanda iş birliği yapma ve birliğin temel hedeflerine katkıda bulunma fırsatı yakalayacak. Bu iş birliği alanları şunlardır:

Yenilenebilir enerji çözümleri için araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve politikaların teşvik edilmesi.

Proje geliştirme yoluyla araştırma ve endüstri arasındaki bağı güçlendirerek inovasyon ve teknoloji transferini kolaylaştırmak.

EUREC tarafından koordine edilen iki Avrupa Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans programı aracılığıyla yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek.

Uluslararası Ar-Ge iş birliğini pekiştirmek.

REKTÖRDEN TARİHİ AÇIKLAMA

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu tarihi üyeliğin, üniversitenin yenilenebilir enerji konusundaki yetkinliğini ve uluslararasılaşma hedefini teyit ettiğini vurguladı. Rektör Karamustafa, şunları dile getirdi:

"Kayseri Üniversitesi olarak, Avrupa’nın bu önemli araştırma ağına dâhil olan ilk Türk üniversitesi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu üyelik, ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacak bilimsel bilgi ve teknoloji birikimini artırma potansiyelimizi gösteriyor. Aynı zamanda Avrupa’daki araştırma merkezleriyle ortak projelere imza atma ve bilgi alışverişinde bulunma yolunda önemli bir kapı açmaktadır. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunacak çalışmalarımızı uluslararası düzeyde sürdürmeye kararlıyız."

Rektör son olarak, bu iş birliğinin akademisyen ve öğrencilerin Avrupa’nın önde gelen yenilenebilir enerji uzmanlarıyla doğrudan temas kurmasına ve uluslararası görünürlüğünü artırmasına imkân sağlayacağını belirterek, başarıda emeği geçen akademisyenler Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Doç. Dr. Ahmet Aksöz'e teşekkürlerini iletti.