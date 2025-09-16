Kayyum atanan kanalda üst düzey ayrılık!

TMSF'nin kayyum atadığı ekonomi kanalı Ekotürk TV’den üst düzey ayrılık haberi geldi.

Ekotürk TV’de görev yapan deneyimli isim Bora Balar, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Haber ve Yayın Koordinatörü Bora Balar, Mayıs 2025’ten bu yana yürüttüğü tüm görevlerinden istifa etti.

Kanala, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atanmıştı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Bora Balar, “Sevgili dostlar, EKOTÜRK bünyesinde Mayıs 2025’ten bu yana yürüttüğüm tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma veda ederken, başarı dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

