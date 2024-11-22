Kayyum atanan Tunceli Belediyesi önünde arbede! Polis belediye binasına girdi

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen ise Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Yaşanan kayyumlar sonrası polis ekipleri Tunceli Belediyesi'nin binasına girdi. Belediye önünde arbede çıktı.

Polis barikatını yıkmak isteyenler, polislere tekme ve yumruklarla saldırdı. Polis ise saldıranlara biber gazı ile karşılık verdi.