Kayyum davasında karar! Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetine ilişkin itiraz davası görüldü. Mahkeme, tedbir kararının devam etmesi yönünde karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Özgür Çelik'in seçildiği 'Kongrenin iptali' talebiyle açılan davada başkan ve yönetimin uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Başkanlığa Gürsel Tekin'in ile birlikte çağrı heyeti atanmıştı.

CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'ihtiyati tedbir' içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP’nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

Bugün gerçekleşen duruşmada Mahkeme, kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. Gürsel Tekin, heyetteki başkanlığını sürdürecek.

İSTANBUL'DA İKİ BAŞKAN

Öte yandan CHP İstanbul İl Örgütü, Mahkeme tarafından iptal edilen kongrenin ardından 24 Eylül'de Olağanüstü İl Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede tek aday olan Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti.

Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti.

İL BAŞKANLIĞINA KAYYUM SÜRECİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

