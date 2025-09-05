Kayyum Gürsel Tekin'e kötü haber! Eski başkandan şaşırtan karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayyum Gürsel Tekin'e kötü haber! Eski başkandan şaşırtan karar

Canan Kaftancıoğlu’ndan sonra bir il başkanı daha Gürsel Tekin’i reddetti. CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın, kayyum Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği ifade edildi.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin, Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilerek il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum heyeti atanmasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği öne sürülmüştü.

İl başkanları arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da ismi geçerken Halk TV’nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu’nun kayyum Gürsel Tekin'e eşlik etmeyeceği ifade edildi.

O İL BAŞKANI DA REDDETTİ!

Canan Kaftancıoğlu’nun Gürsel Tekin’e eşlik etmeyeceğinin açıklanmasının ardından CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın da, Tekin ile birlikte İstanbul İl binasına gitmeyeceği bildirildi. Canpolat’ın, Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği öğrenildi.

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı