Kayyum kararına tepki metni kavga çıkardı

Kaynak: ANKA
Kayyum kararına tepki metni kavga çıkardı

Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında, CHP’li üyelerin belediyelere kayyum atanmasına yönelik kınama metnini okuduğu sırada kavga çıktı.

AK Parti ve MHP sıralarından CHP’lilere su şişesi atılmasıyla başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Zabıtaların da karıştığı olayda CHP'li iki belediye meclis üyesi yaralandı.

Cumhur İttifakı'nın kayyum uygulamalarına yönelik tepkiler devam ederken İstanbul'daki 38 ilçe belediyesinde CHP'li üyeler ortak kınama metnini okudu.

AKP VE MHP SIRALARINDAN SU ŞİŞESİ ATILDI

Kağıthane Belediye Meclisi'nde ortak metnin okunduğu sırada AK Parti ve MHP sıralarından CHP'li meclis üyelerine su şişesi atılmasıyla arbede çıktı.

Kavgaya ve saldırıya dönüşen arbedede CHP'li meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan yaralandı, Grup Başkanvekili Vural Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'liler de darp edildi.

Arbedenin büyümesi sonucu Kağıthane Belediyesi zabıtaları, mecliste gözlemci olarak bulunan ve herhangi bir slogan atmadan ellerindeki dövizleri kaldıran CHP Kağıthane Gençlik Örgütü üyelerine de saldırdı. Olay daha sonra belediye bahçesine taştı. Gerginlik sırasında CHP'liler "Hak, hukuk, adalet", "Terörist değil vatandaşız" şeklinde slogan attı.

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