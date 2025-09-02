Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Kongresi için çıkan şaibe iddiaları sonrası mahkemeden kongrenin iptali için karar çıktı. Kongrenin iptal edilmesi ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı.

Mahkeme İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap’tan oluşan bir heyeti görevlendirdi.

Heyetin içinde bulunan Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi. Geçen yıl partiden istifa eden ve geçmiş dönemlerde CHP’de yöneticilik ve milletvekilliği yapan Tekin, CHP’yi kayyuma teslim etmeyeceklerini vurguladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Tekin kararı televizyondan öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin #TaksimMeydanı 'na konuştu:



Tekin ayrıca gazeteci Alişer Delek'e yaptığı açıklamada ise "4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.