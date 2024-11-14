Kayyum protestosu Ankara'da büyüyen tepkiler

ANKARA - DEM Parti heyeti, kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla TBMM'den İçişleri Bakanlığı önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme katılan DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, kayyum uygulamalarının halk iradesine darbe olduğunu vurguladı. Koçyiğit, 'Kayyum gasptır, talandır ve demokrasi adına kalan tüm kırıntıları yok sayan bir rejimin adıdır' dedi.

Protestonun temel sebebi, iktidarın 2015 yılından beri devam eden kayyum politikalarının halk iradesini yok sayması. Koçyiğit, 'Bu bakanlık, halk iradesine darbe yapan bir kayyum aparatına dönüşmüştür' şeklinde konuşarak, kayyum atamalarının 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'ye karşı verilen tepkinin ardından geldiğini belirtti.

Eylemde konuşan Temelli ise, atanmış yöneticilerin seçilmişlerle karşı karşıya geldiği bir durumu ifade ederek, bu zihniyetin barış ve demokrasi umutlarını yok ettiğini dile getirdi. Koçyiğit, kayyum uygulamalarının sadece Kürt bölgelerine yönelik değil, tüm Türkiye'deki demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

Protestoya katılanlar, kayyum atamalarının yalnızca yerel yönetimleri değil, tüm demokrasiyi etkilediğine dair güçlü bir mesaj verdiler. 'Barışın yolu, kayyumdan geçmez' diyen Koçyiğit, mücadelelerini sürdürerek demokratik bir sistem inşa etme çağrısında bulundu.