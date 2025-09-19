Kayyum rektörden bir skandal daha! Atatürk büstü yıkıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne tartışmalı rektör atamaları devam ederken bir yıkım çalışması esnasında Mustafa Kemal Atatürk büstü zarar gördü.

Üniversitenin Kuzey Kampüs'ünde yer alan 40 yıllık Aptullah Kuran Kütüphanesi çevresinde yıkım çalışmaları gerçekleşiyor.

Çalışmalar sürerken bir kamyonun Atatürk büstüne çarptığı iddia edildi. Çarpmanın etkisi ile büstün asılı olduğu betonarme yapı tahrip oldu. Atatürk büstünün de bu nedenle yıkıldığı aktarıldı.

"KAZAYLA OLDU"

Yetkililer, olayın “kaza” sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise “Atatürk büstü gerekli bakım ve onarım süreci için yerinden alınmış olup restore edilerek en kısa sürede tekrar yerleştirilecektir” dendi.

KAYYUM REKTÖRLERE PROTESTOLAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir önceki rektör Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandıktan sonra Ocak 2021’de okulda büyük protestolar başlamıştı. Temmuz 2021’de Melih Bulu görevden alınmış ve yerine rektör olarak Naci İnci atanmıştı.

Naci İnci

Üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler, 5 yıldır kayyum yönetimler için protestolarını sürdürüyor.