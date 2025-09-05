Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri

Sabahattin Önkibar, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına kayyum olarak oturtulması halinde 2026 sonbaharında seçim ihtimalinin doğabileceğini söyledi. Bu süreçte “savaş rüzgarlarının estirilebileceğini” belirten Önkibar, CHP’nin itibarının zedelenebileceğini öne sürdü. Ayrıca milyonlarca Suriyeli ve Afgan sığınmacıya vatandaşlık verilerek yeni seçmen kitlesi oluşturulabileceğini iddia ederek şöyle konuştu:

Ekonomi çok kötü, birkaç ay içinde seçim filan olmaz. Ancak 2026'nın son baharında olabilir ki Kılıçdaroğlu koltuğa oturtulursa ki oturtulacak yerel kongreler denilip büyük kurultayı seçim zamanına kadar uzatacak ve öyle bir şey o zaman mümkün olacak. Bu zaman dilimi içinde savaş rüzgarları estirilebilir. CHP'nin itibarı bitirilebilir. İlaveten Suriyelilerle Afganlı milyonlarca sığınmacıya aniden vatandaşlık verilip yeni seçmenler yaratılabilir ve seneye bugünlerde seçim olabilir.

ÜMİT ÖZDAĞ’A SİYASİ YASAK GETİRİLEBİLİR

Öte yandan Önkibar, Ümit Özdağ neden Devlet Bahçeli'yi hedef almıyor sorusuna da şöyle cevap verdi:

Biliyorsunuz Ümit Hoca hakkında mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Söz konusu kararla istense Ümit Hoca'ya siyasi yasak getirilebilir. Hatta partisi bile çok zor duruma sokulabilir. Normalde bir ay içinde yazılması gereken gerekçeli karar yukarıların emriyle olacak 3 ay oldu hala yazılmadı. Dolayısıyla Ümit Hoca haklı olarak bu süreçte dikkatli davranıyor. Zira Bahçeli'nin yargıdaki etkisini ve kendini yakından takip ettiğini biliyor.