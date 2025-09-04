Kayyumla amaçlanan planı deşifre etti! Kılıçdaroğlu’nun dönüşü için flaş kulis

Gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. 15 Eylül’deki kayyum olayının parti içi bölünmeyi hedefleyen bir proje olduğunu öne süren Önkibar, bu projenin merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığını belirterek eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in açıklamalarına dikkat çekti.

Önkibar, Sevigen’in Gürsel Tekin yeni bir parti kurma hazırlığındayken Kılıçdaroğlu kendisine “Acele etme, kurultay iptal olabilir” dediğini hatırlattı. Bu ifadeyi Kılıçdaroğlu’nun geri dönüş planının bir parçası olarak yorumlayan Önkibar, ayrıca Kılıçdaroğlu’na yakın bazı sağ kökenli isimlerin “Kemal Bey CHP’nin başına dönecek” şeklindeki sözlerini aktardı. Önkibar, bu süreci “sarayın aparatı” olmakla ilişkilendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun yaşını ve siyasi geçmişini hatırlatan Önkibar, bu hamlenin bilinçli bir görev icabı olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

15 Eylül'deki kayyum olayı ile amaçlanan hiç şüphe yok, hedef partiyi bölmek ve içinden mezhep ağırlıklı yeni bir parti çıkarmaktır. Bu üstünde çalışılmış bir projedir ve merkezinde sarayla Kemal Kılıçdaroğlu var. İşte Mehmet Sevigen açıkladı. Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurmak için Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalışırken Kemal Bey, Gürsel Tekin’e "acele etme kurultay iptal olabilir." demiş. Sadece Sevigen'in bu sözleri değil, Kılıçdaroğlu'nun yanındaki sağ orijinli iki isim de bana defalarca "göreceksin Kemal Bey CHP'nin başına dönecek." dedi. Bunun açıklaması Dersimli Kemal'in sarayın aparatı, sarayın Truva atı olması değil mi? 1947 doğumlu yani 78 yaşında olan onca deneyimli Kılıçdaroğlu böyle bir geri dönüşle CHP'yi yönetemeyeceğini ve etki kuramayacağını bilmiyor mu, görmüyor mu? Bunu görmemek için ya çok saf ya da görevli yani saray tarafından satın alınmak lazım.