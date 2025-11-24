Duruşmanın ardından Bölge İdare Mahkemesi önünde yapılan ortak açıklamada, kayyumun meclis yetkilerini encümene devreden işleminin iptali, Belediye Kanunu’nun 45/ek 2. maddesinin Anayasa’ya aykırılığının tespiti ve telafisi imkânsız zararlar nedeniyle yürütmenin durdurulması yönündeki taleplerin yargı tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Şişli’de 19 Mart operasyonuyla Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve kayyum atanmasıyla fiilen işlevsizleştirilen Şişli Belediye Meclisi’nin yetkilerinin iade edilmesi istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Bölge İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmanın ardından Bölge İdare Mahkemesi önünde yapılan ortak açıklamada, kayyumun meclis yetkilerini encümene devreden işleminin iptali, Belediye Kanunu’nun 45/ek 2. maddesinin Anayasa’ya aykırılığının tespiti ve telafisi imkânsız zararlar nedeniyle yürütmenin durdurulması yönündeki taleplerin yargı tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanıp, 23 Mart 2025’te kayyum atanmasıyla, hakkında herhangi bir soruşturma dahi bulunmayan seçilmiş meclis üyeleri fiilen devre dışı bırakılmıştı. Meclisin asli karar yetkileri, belediye encümenine devredilmişti. Yaklaşık sekiz aydır toplanmasına izin verilmeyen Şişli Belediye Meclisi, yetkilerinin iadesi için yargıya başvurdu.

ESENYURT'LA İLGİLİ AYM GÜNDEMİ ANIMSATILDI

Duruşma sırasında seçilmiş meclis üyelerinin hukuksuz biçimde görev dışı bırakıldığı, meclis yetkilerinin kayyum eliyle encümene devrinin Anayasa’nın 127. maddesinde güvence altına alınan yerel yönetim özerkliğini açıkça ihlal ettiği ve Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen 2. fıkranın Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle somut norm denetimine taşınması gerektiği vurgulandı. Davacı vekilleri ayrıca, "Kent Uzlaşısı" operasyonu ile tutuklanıp geçtiğimiz haftalarda özgürlüğüne kavuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından aynı konuda yapılan başvurunun hâlihazırda Anayasa Mahkemesi gündeminde olduğunu hatırlatarak Şişli dosyasının da aynı kapsamda değerlendirilmesini talep etti.

"SOSYAL PROJELER DURDU"

Duruşmada söz alan meclis üyeleri, Şişli halkının iradesine sahip çıkma kararlılığı ön plana çıktı. Meclis üyeleri, Şişli halkından aldıkları 95.276 oyun iradesini temsil ettiklerini, görevlerini masa ya da makam için değil halkın oyuna sahip çıkmak için sürdürdüklerini ve kayyum uygulamasının sosyal belediyeciliği durdurarak doğrudan halkı mağdur ettiğini ifade etti. Kayyum atamasının Şişli’de sosyal belediyeciliğin merkezinde yer alan birçok projeyi durma noktasına getirdiğini ifade etti. Başkan Şahan döneminde hayata geçirilen iki sabit ve bir gezici Kent Lokantası projesinin kesintiye uğradığı, dezavantajlı mahallelerde yüzlerce çocuğa beslenme desteği sağlayan “Bir Öğün Bizden” programının durdurulduğu, Şişli’nin dört bir yanında planlanan üç yeni kreş yatırımının askıya alındığı, Tip 1 diyabetli çocuklara yönelik sensör desteğinin kesildiği, üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim burslarının sona erdirildiği, emeklilere verilen pazar desteğinin durdurulduğu ve ilçenin afet hazırlığı için kritik öneme sahip Afet Yönetim Merkezi inşaatının beklemeye alındığı aktarıldı. Meclis üyeleri, ücretsiz ulaşım ve mahalle içi destek hizmetlerinden yoksullara, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı mahallelere yönelik tüm sosyal projelere kadar birçok çalışmanın kayyum yönetiminde tamamen durduğunu belirterek, “Şişli’de çöpün bile toplanamadığı bir tablo ortaya çıkmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

"KAYYUM GİDECEK, ŞİŞLİ KAZANACAK"

Duruşmanın ardından Bölge İdare Mahkemesi önünde yapılan ortak açıklamada, kayyumun meclis yetkilerini encümene devreden işleminin iptali, Belediye Kanunu’nun 45/ek 2. maddesinin Anayasa’ya aykırılığının tespiti ve telafisi imkânsız zararlar nedeniyle yürütmenin durdurulması yönündeki taleplerin yargı tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kayyum uygulamasının normalleşmesine izin verilmeyeceği, meclisin yetkisizleştirilmesine göz yumulmayacağı ve Şişli’nin demokratik iradesinin mutlaka yeniden tesis edileceği vurgulandı.

Açıklama şu sözlerle son buldu:

“Kayyum gidecek, Şişli kazanacak. Başkanımızı da meclisimizi de geri alacağız; bir şenlik havasında ayağa kalkacağız.”