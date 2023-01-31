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Kaz Dağları resmen yok ediliyor: Nurol Holding 158 bin ağaç kesecek

Nurol Holding bünyesindeki bir şirket, ilaç firmasından devraldığı arazide madencilik faaliyeti için harekete geçti. Maden sahasına giden yolda ağaçların kesildiği görüldü. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma derneği de madencilik faaliyetlerin başlaması üzerine imza kampanyası başlattı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:13
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Kaz Dağları resmen yok ediliyor: Nurol Holding maden çalışması için 158 bin ağaç kesecek!

Kaz Dağları resmen yok ediliyor: Nurol Holding 158 bin ağaç kesecek
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Nurol Holding bünyesinde faaliyette bulunan bir şirket, bir ilaç firmasından devraldığı arazide madencilik faaliyetiyle ilgili çalışmalara başladı. Maden sahasına giden yol boyunca kesilen çam ağaçları da görüldü.  Kesilen çam ağaçları içleri sızlatırken Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de madencilik faaliyetlerin başlaması üzerine hemen devreye girdi.

Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma derneği 158 bin ağacın kesileceğini duyurdu. Bölgenin su kaynaklarına da maden için el konuldu. Köylüler ise susuz kalma durumuna karşı “Çanakkale’de ormanı, tarımı, yaşamı yok eden altın madenlerine hayır” diyerek bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında 3 gün içerisinde 10 binin üzerinde imza toplandı.

4 MİLYON 269 BİN 100 METREKARELİK BİR ORMAN EKOSİSTEMİ YOK EDİLİYOR

Kaz Dağları, Dünya’da Alp’lerden sonra gelen İkinci büyük oksijen ünitesi ve Türkiye’nin akciğeri olarak biliniyor. Ancak şuanda Kaz Dağları kahreden bir görüntü ve manzara ile karşı karşıya...

4 milyon 269 bin 100 metrekarelik bir orman ekosistemi yok ediliyor. Bu alanın bir kısmı şuanda yol açma çalışmaları neticesinde katledildi bile.

Bölgenin su kaynaklarına maden için el konulması da gündemde. Köylü halkı hem arazileri, hem kendileri, hem de hayvanlarının susuz kalma ihtimaline karşı oldukça tepkili. Madencilik faaliyetlerine karşı duran köy halkına Türkiye’nin dörtbir yanından hatta yurtdışından bile destek var.

ÇARDAK LAGÜNÜ PROJESİ TEHLİKEDE

Bölgede yer alan Çardak Lagünü'de tehlike aldında. Çardak Lagünü projenin yer aldığı Dumanlı Dağ'dan gelen su kaynaklarıyla besleniyor.

Özellikle Flamingoların geldiği Çardak Lagünü madencilik faaliyetleri çatısı altında açılan projeler sebebiyle bu bölgede yaşayan gerek yaban hayatı, gerek bu bölgedeki insanları da tehdit ediyor. 

BÖLGEDE 3 ALTIN MADENCİLİĞİ FAALİYETİ

Nurol Holding aslında 2017 yılından bu yana bölgede altın ve madencilik faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede iki adet altın madenciliği faaliyetyle birlikte son projeyle toplam 3 adet altın madenciliği faaliyet olmuş oldu.

Bölge Halkı yeni faaliyetde olan proje alanına giremediklerini ve giremedikleri gibi tehdit edildiklerini de dile getirdi. Bölge halkı hukuki olarak da savaş verdi. Hukuki süreç devam ederken ÇED rapornun geldiğini, raproun da olumlu olduğunu dile getirdiler. Bölge halkı 6 Ocak’ta bir kez madencilik faaliyetlerine karşı davacı oldu.

Maden Ocağı’na karşı köylerden biri olan Çanakkale’nin Yenice Köyü'ndeki köy halkı “Eskiden çok güzel bir doğal güzelliğimiz vardı. Şuanda orası resmen çöl oldu. Oradan gelip geçerken içimiz acıyor. Maden gelmeden önce Şeftalilerimizde herhangi bir zarar ya da hastalık olmazdı. Şimdi yeni yeni hastalıklar çıkmaya başladı. Bu yıl şeftalilerimizin yüzde 50’sini kaybettik. Çürüme oldu. Madenden mi kaynaklı bilemiyoruz. Ancak maden gelmeden önce böyle bir hastalık yoktu” dedi.

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Tozanlı
31.01.2023 17:52
Kaz dağları son 8,10 yıldır, parsel parsel,birilerine,şirketlere site yapanlara, villa yapanlara, vs.vs. peşkeş çekiliyor güzelim,verimli yerler harabeye dònmüş, zeytinyağı işletmeleri kapanmîş acaip  
 
Türküm
31.01.2023 17:48
Bunları yapanlar vatan hainidir bunların hepsini vatan hainliğinden yargılayacaksın 3.5ayları kaldı kaçamayacaklar  
 
Yandaş avcısı
31.01.2023 17:47
Lanet olsun size, çekin iğrenç kirli ellerinizi güzelim Kaz Dağlarının üstünden. Aç gözlerinizi toprak doyursun.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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